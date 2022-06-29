夏季是離島的旅遊旺季，不少民眾喜歡去潛水消暑，而綠島知名潛水景點有著酷似摩艾石像的珊瑚礁，被發現因不明原因斷成2截，引發討論。有潛水業者推測，斷裂原因應該是拖板船弄斷，並非潛水客惡意破壞，台東縣府則表示已著手釐清原因。

台東縣綠島石朗潛水區水下的知名潛水景點「摩艾石像」，因珊瑚礁的外型酷似復活節島上的摩艾石像得名，有接近20年歷史，不少潛水客慕名而來，搶著在水下與珊瑚礁合照留念，未料，日前該珊瑚礁卻被發現已斷成2截，消息傳開後，引起大批潛水愛好者議論原因。

對此，有潛水業者表示，摩艾石的珊瑚礁體積相當大，高度約3公尺，需7人才能合抱，非潛水客靠單獨之力可破壞，推測許是拖板船進行消波塊工程時，不慎撞斷珊瑚礁，才導致此遺憾結果。

台東縣政府農業處指出，該區域非工程船或漁船出入之處，已經聯繫綠島鄉漁會，會著手派潛水員下潛釐清珊瑚礁斷裂原因，防止相關憾事再發生。