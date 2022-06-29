一名桃園市101歲張姓婦人因重度失智住在安養院，不過去年8月起陸續接獲桃園地院3度通知被抽到國民法官。女兒稱，向桃園地院投訴卻無用，桃園地院獲知後表示有改進之處，將建請司法院訂定相關辦法。但司法院卻表示，國民法官初選若發現民眾有病症等不適合擔任國民法官狀況時，地方法院審核小組就會註記，認為桃園審核小組有疏漏。

張姓婦人女兒向媒體投訴，指去年8月收到桃園地院通知，稱張姓婦人被抽到國民法官。但母親已經重度失智，她向法院回函後，卻再度收到通知。她致電桃園地院想要說明，法院卻未重視，甚至前幾天又收到通知要求母親到法院報到。

桃園地院說明，依照國民法官法規定， 候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難者，得依法辭任國民法官、備位國民法官職務候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難者，依國民法官法規定，均得辭任職務。

法院又說，相關程序均係依照國民法官法相關規定而為，並無違法或不當之處，但因此造成張女士之親人須多次表明張女士之身體情形，仍不斷收到國民法官相關通知，使張女士及家屬深受困擾，亦認有改進之處。

桃院說，為因應此種情形，將建議司法院訂定相關辦法，可由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難，且表明辭任之情形，以兼顧民眾實際需要。

法院說明，模擬審判就是為了要偵錯除錯，感謝所有參與的國民，法院一定會不斷優化程序，做好準備。另外，本院也要感謝張女士家屬藉由此機會，提醒相關程序規定尚有優化的空間，此正為模擬審判之意義所在，相信司法院因此案例在國民法官制度上路前，會不斷地檢討並優化程序，讓國民法官制度的運作更加順暢。

根據國民法官法規定，必須「年滿廿三歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」雖然未設有年齡上限，除非「受監護或輔助宣告」得以排除，否則，百歲人瑞依法「仍有可能」擔任國民法官。

司法院昨晚表示，對當事人表示歉意，強調於國民法官制度正式實施前，儘速於施行細則擬定相關配套，研究是否可於認定國民符合法定拒絕參與審判情形，就可於更早的階段予以排除。

司法院也強調，國民法官初選名冊是由地方政府提供，若發現民眾有病症等不適合擔任國民法官狀況時，地方法院審核小組就會註記（狀況嚴重者刪除），因此桃園地院審核小組有疏漏。