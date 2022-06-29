西方國家與企業紛紛對俄國祭出制裁，包括歐洲也開始對俄油實施禁運，這使得滯銷的俄油被迫降價出售，印度反而在此時獲得更大量也更低廉的俄羅斯原油。根據英國媒體報導，石油運輸業者可能藉由「後門」進入歐洲，三種掩蓋方式包括使用人民幣支付、或者交換武器等商品，以及在公海轉運俄油。

根據英國《衛報》消息指出，印度煉油商在5月份每天購買80萬桶廉價的俄羅斯石油，西方國家開始擔心印度可能會將俄油運回歐洲。業內消息人士表示，有許多方法可以掩蓋石油來源，一種方案是使用人民幣支付，而非美元支付，報導指出，自烏俄開戰以來，人民幣與盧布的交易量大幅飆升1067%。

另一種掩蓋策略是賣家用俄油交換其他商品包括黃金、糧食、武器等。亦或是在公海轉運俄油，從俄羅斯船隻轉移到其他船隻上，據悉上述這些做法變得越來越普遍。

能源和清潔空氣研究中心表示，位於印度古吉拉特邦的Jamnagar的煉油廠，其中大約20%的出口流向蘇伊士運河，表明俄油正前往歐洲或美國。

另根據《華爾街日報》引述官員說法指出，為防止俄國因入侵烏克蘭而獲利，7大工業國集團（G7）有意透過設定俄國石油採購價格上限來擴大對俄國的制裁。