NBA賽季結束，夏天各隊球員動態成最大焦點，近期籃網球星厄文(Kyrie Irving)宣佈留隊、火箭球星沃爾( John Wall)與球隊達成買斷預計加盟快艇，而湖人的韋斯布魯克(Russell Westbrook)今天也確定執行4710萬美元(約台幣14.1億)球員選項，而他的心情看來相當不錯，於個人IG發出在車子內開心唱歌的影片。

Russell Westbrook will exercise his $47.1M player option to return to the Lakers next season, per @wojespn pic.twitter.com/SjIivou9mq — Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2022

在韋斯布魯克發影片慶祝時，知名記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)也曝光了這個消息，表示他將執行最後一年4710萬美元球員選項，他沒意外做出此選擇，開季將和詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)繼續打拚。而他的心情相當不錯，PO出在車子裡開心唱歌的片段，

Russell Westbrook has a message to everyone, probably including Skip Bayless 🗣



(🎥 via TW/@russwest44) pic.twitter.com/Ne2rxGy6Te — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 28, 2022

韋斯布魯克在車內放著碧昂絲(Beyoncé)新歌《Break my soul》，高唱：「你無法擊碎我的靈魂！」徹底釋放自我，這首歌裡提到不少生活上的問題，如：「這堆鳥事使我緊繃不已，這也難怪我會失眠。事業擺一邊，讓自己釋放壓力。」等，看來韋斯布魯克或許有些壓抑，但現在天價薪水再次獲得保障了！