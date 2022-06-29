北市承德路7段、實踐街口，29日凌晨2點24分，發生一起垃圾車與奧迪轎車碰撞後，垃圾車翻車並波及停放在路邊的3台汽車、2台機車，54歲垃圾車邵姓駕駛酒測值0.58毫克，送醫後並不大礙，被撞的小客車駕駛並未受傷，訊後將依公共危險罪移送垃圾車邵姓駕駛。
邵姓男子駕駛「維新環保有限公司」的垃圾車，行駛在承德路7段南往北投方向，與34歲宋姓駕駛的小客車發生碰撞，而宋男聲稱要從實踐街左轉上承德路，垃圾車疑闖紅燈，垃圾車並未減速撞擊宋男的轎車後，再撞擊停放在路邊的3輛汽車、2輛機車以及電箱。
邵姓男子因事故受傷，經警消送醫救治並不大礙，酒測值0.58毫克，被撞的自小客車輛尾部毀損，宋男並未受傷，警方將調閱路口監視器釐清燈號，並通知停放路邊車輛的車主，依法將邵男以公共危險送辦。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。