垃圾車與小客車碰撞後，垃圾車翻車並波及停放在路邊的3台汽車、2台機車。

垃圾車發生事故後翻覆。（翻攝畫面）

北市承德路7段、實踐街口，29日凌晨2點24分，發生一起垃圾車與奧迪轎車碰撞後，垃圾車翻車並波及停放在路邊的3台汽車、2台機車，54歲垃圾車邵姓駕駛酒測值0.58毫克，送醫後並不大礙，被撞的小客車駕駛並未受傷，訊後將依公共危險罪移送垃圾車邵姓駕駛。

邵姓男子酒駕發生交通事故。（翻攝畫面）

邵姓男子駕駛「維新環保有限公司」的垃圾車，行駛在承德路7段南往北投方向，與34歲宋姓駕駛的小客車發生碰撞，而宋男聲稱要從實踐街左轉上承德路，垃圾車疑闖紅燈，垃圾車並未減速撞擊宋男的轎車後，再撞擊停放在路邊的3輛汽車、2輛機車以及電箱。

邵姓男子因事故受傷，經警消送醫救治並不大礙，酒測值0.58毫克，被撞的自小客車輛尾部毀損，宋男並未受傷，警方將調閱路口監視器釐清燈號，並通知停放路邊車輛的車主，依法將邵男以公共危險送辦。

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