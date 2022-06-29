大陸32歲相聲演員陳霄華日前遭女網友發文指控，脫光衣服闖入女子的寢室中試圖性侵熟睡中的女子，最後遭到警方依法逮捕。而他的酒友近日也接受媒體採訪，透露他私下真實酒品，似乎只要一喝酒就會做出許多瘋狂的舉動，令眾人聽聞都相當傻眼。

根據大陸媒體報導，陳霄華在本月25日清晨5點喝完酒後，就在自家大樓1樓脫光衣服，然後搭乘電梯上5樓，接著進入門沒鎖好的鄰居家裡，見到半裸熟睡中的女鄰居便心生歹念，試圖性侵，好在女鄰居驚醒後及時向室友呼救並報警，才沒有因此受害。而陳霄華被帶回警局偵訊時，雖不斷澄清自己是因自己所住的房型與女鄰居類似才會「喝多了走錯」，但卻遭到女鄰居打臉表示他當時行動流利、身上也沒有酒味，隨後陳霄華也被所屬的相聲知名團體「德雲社」火速開除，在網路上引發譁然。

事後，一名自稱是陳霄華酒友、並與陳霄華住在同棟樓的張姓男子，27日也接受大陸媒體《紅星新聞》的採訪，透露事發前一天就是他與陳霄華及其他朋友一同喝酒，一群人共喝掉了4瓶半的洋酒與30幾罐的啤酒，喝到凌晨才陸續離開，而原本他們還要陪陳霄華回房，但當時的他已開始發起酒瘋、出言污辱友人，眾人便把他丟在1樓不管，沒想到陳霄華卻因此闖禍。

張男接著透露，朋友們其實都知道陳霄華「喝酒後就會變一個人」，先前就曾看過他酒後脫衣，還在德雲社宿舍中的衣櫃裡排泄，但他卻完全不克制，所以遲早都得付出代價。

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