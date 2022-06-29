年底九合一選舉越來越近，藍綠兩黨的六都首長推派人選也陸續曝光。其中桃園市國民黨提名前行政院長張善政，民進黨徵召新竹市長林智堅，民眾黨提名立委賴香伶。台南市議員謝龍介昨(28日)指出，雖然綠營提的人選沒有張院長優秀，那就要看後面的選戰，民進黨是什麼資源都敢挹注在一個他想贏的地方！
謝龍介接受《中時新聞網》節目《政新鮮》訪問時表示，民進黨徵召林智堅確實是一張好牌，現在他們也是「落跑市長」，但林智堅確實不容小覷，張院長雖然有很強的學經歷，不過現任市長鄭文燦在地方深耕很久。
謝龍介表示，賴香伶代表民眾黨擁有一股氣勢，所以我們國民黨也只有一點點優勢，可是鄭文燦卻擁有「一塊優勢」，雖然他們提的人選沒有張院長優秀，那就要看後面的選戰，民進黨是什麼資源都敢挹注在一個他想贏的地方，所以對張院長來講，也不是一個輕鬆的選戰，我想我們會跨過網路整合所有提名同志的戰鬥力量，唯有團結作戰！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。