【政新鮮】國民黨南台灣選戰怎麼打？ 謝龍介祭一招：阻斷民進黨資源

年底九合一選舉越來越近，藍綠兩黨的六都首長推派人選也陸續曝光。其中桃園市國民黨提名前行政院長張善政，民進黨徵召新竹市長林智堅，民眾黨提名立委賴香伶。台南市議員謝龍介昨(28日)指出，雖然綠營提的人選沒有張院長優秀，那就要看後面的選戰，民進黨是什麼資源都敢挹注在一個他想贏的地方！

謝龍介接受《中時新聞網》節目《政新鮮》訪問時表示，民進黨徵召林智堅確實是一張好牌，現在他們也是「落跑市長」，但林智堅確實不容小覷，張院長雖然有很強的學經歷，不過現任市長鄭文燦在地方深耕很久。

謝龍介表示，賴香伶代表民眾黨擁有一股氣勢，所以我們國民黨也只有一點點優勢，可是鄭文燦卻擁有「一塊優勢」，雖然他們提的人選沒有張院長優秀，那就要看後面的選戰，民進黨是什麼資源都敢挹注在一個他想贏的地方，所以對張院長來講，也不是一個輕鬆的選戰，我想我們會跨過網路整合所有提名同志的戰鬥力量，唯有團結作戰！