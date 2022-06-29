苗栗縣後龍鎮中和里苗33線，27日發生2部轎車因台61線改道路況不熟互撞，其中1車衝落稻田。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍觀海大橋至西湖溪橋路段，進行橋梁改建施工，自6月27日起至7月6日止，封閉竹南鎮台1巳路口至通霄鎮白沙屯匝道路段全線，以便實施舊橋拆除作業，結果造成2部民眾所駕轎車不熟悉路況，改道行經苗33線時相撞，其中1車還衝至稻田底，警方據報聯絡吊車協助脫困，簡姓孫姓等2名駕駛幸無大礙。

台61線104公里至107公里處，因後龍觀海大橋至西湖溪橋路段進行橋梁改建施工，台61線自後龍公司寮匝道開始長期交通管制，由今年3月21日起施工至明年9月30日止。台61線封閉部路車道施工，因警示設備不足，造成至少7起重大事故，尤其該路段有許多大型貨車及重車來往，一旦發生事故後果相當嚴重。

近日，因觀海大橋舊橋梁實施拆除，因此，管制路段擴大由台61線竹南鎮台1巳路口，至通霄鎮白沙屯間路段主線道全部封閉，側車道可以通行，但部分路段須改由兩側道路改道，時間由6月27日至7月6日。

27日下午16時45分許，1部來自外地民眾轎車，因行經後龍鎮台61線遇到主線車道封閉，因而改由苗33線行駛，至後龍鎮中和里9鄰產業道路路口時，與另1部轎車發生碰撞，其中1車還衝至路旁稻田內受困，轄區竹南警分局南勢所員警據報趕往處理。

警方經了解，其中1部轎車由南往北行駛，另1部轎車則要開往彰化，經導航指示從台1線右轉進入苗33線，由東往西開往台61線，2車均因台61線主線封閉，路況不熟，行駛至該路口時發生碰撞，其中1車因而衝旁邊稻田內，路旁1根電信公司電線桿也遭撞斷。

經員警聯繫拖吊業者及電信業者到場協助處理，將衝落稻田轎車吊起脫困，幸好2名駕駛都無大礙。