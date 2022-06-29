金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年4月底，國銀對中小企業放款餘額8兆9353億元，月增達772.72億元、續創今年新高。累計前5月新增放款2466.45億元，較去年同期3058.58億元減少19.37％，仍創同期次高，且達年度新增3500億元的70.47％。

金管會統計，截至5月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.76％、月減0.09個百分點，占民營企業放款餘額70.52％、月減0.06個百分點，中小企業平均逾放比0.27％、月增0.01個百分點。

國銀對中小企業新增放款今年穩定成長，雖因比較基期較高而較去年衰退，但前5月新增放款仍創同期次高。銀行局副局長童政彰認為，此舉顯示中小企業對景氣抱持正面樂觀看法，帶動周轉金需求仍高。

至於今年前5月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為台新銀299億元、中信銀296億元、永豐銀232億元、土銀204億元、一銀200億元。