鴻海(2317)董事長劉揚偉28日下午率團拜會泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha），就泰國電動車發展方向、鴻海透過營運本地化（BOL）模式打造在地產業鏈策略進行交流討論，希望泰國政府能持續支持。

劉揚偉先前已陸續拜會印度總理莫迪（Narendra Modi）及印尼總統佐科威（Joko Widodo），此次與泰國合作夥伴泰國國家石油（PTT）一同拜會泰國總理帕拉育，雙方未來將加速合作進展，共同創建電動車生態系統，讓泰國成為電動車區域生產中心。

泰國副總理蘇帕塔納彭（Supattanapong Punmeechaow）也在會中分享，泰國在打造電動車環境及推動「30/30政策」零廢排放車輛的目標，並介紹泰國車輛產業的發展潛能。

劉揚偉對帕拉育總理強調鴻海持續投資泰國的決心，指出將透過BOL策略，協助當地汽車產業轉向電動車技術，進一步將泰國打造成電動車產業的重要樞紐，也希望泰國政府能持續支持。

鴻海表示，泰國總理帕拉育除對鴻海代表團一行人表示歡迎外，也邀請鴻海未來能多投資泰國，並表示政府會支持鴻海在泰國的各項投資計畫，包括電動車及半導體等領域。