李長榮化工獲邀至美國SelectUSA高峰會演講，李長榮化工指出，隨著美國近年推動本土供應鏈韌性相關政策，招募全球半導體生態系關鍵企業投資美國，榮化跟隨產業整體的擴大佈局，在2021年赴美國亞利桑那州投資設廠，投資1億美元，協助建構美國半導體供應鏈產業韌性。

李長榮化工以台灣半導體化學品重要企業代表，出席由美國商務部舉辦為期三天的「選擇美國投資高峰會(2022 SelectUSA Investment Summit)」，並於馬里蘭州場演講致詞，分享製造業在美投資之優勢，提供先進者經驗傳授，同場演講者包含來自豐田汽車、歐洲最大銅生產商Aurubis、及加拿大交通運輸設備跨國製造商Bombardier等企業高階主管。

李長榮化工投資北美已有多年基礎，最早於2004年美國德州設立第一間工廠，於加州也設立有研發基地，2021年開展亞利桑那州廠的計畫預計在2024年完工營運。除此之外，李長榮持續開發綠色材料，專注高值化發展，目前在加拿大的生質研發中心，使用玉米糖漿及獨有的發酵技術，已成功推出生質琥珀酸製成的咖啡杯塑膠淋膜，應用於北美重要連鎖咖啡品牌。

榮化指出，美國的行政組織從中央、到州政府及地方政府，都提供完善且可靠的支持系統，實現榮化的在美國的長期投資策略。榮化計畫於美國擴展營運，以支撐本土供應鏈韌性、增加優質工作機會、以技術實現製造業的永續未來。對此榮化表示，若能獲得與美國本土企業同等的政策支持，將是擴大投資的最大誘因。

李長榮化工奠基台灣、佈局全球，擁有製造引領同業的高純度異丙醇技術，為少數可供應5奈米以下先進製程清洗用化學品EIPA的廠商之一，成為全球半導體供應鏈的關鍵角色。近年李長榮化工更投入大量資源研發，推出全球獨創「EIPA雙循環回收」技術，為半導體產業實現2050碳中和目標的重要推手。