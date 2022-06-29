1名女網友在《爆怨公社》發文，她未登記結婚的男友常常去酒店唱歌找小姐服務，但下周孩子就要出生，她心碎詢問大家：「身為一位懷孕即將生產的你心裡如何？」貼文一出，引起大批網友熱議：「千萬不要登記」、「自己挑的自己承擔」、「孩子出生以後要有心理準備他消失」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》哭訴，下周孩子就要出生，但未登記男友依然開心的和同業上酒店，上週去一次這周也去，原PO心碎貼出和男友的聊天紀錄照，畫面中可見她怒問男友：「開心嗎，唱歌開心嗎，走店開心嗎，有小姐在旁邊服務開心嗎」？並發文問大家：「身為一位懷孕即將生產的你心裡如何」？

文章曝光後，短短不到一天時間，吸引3000多名網友留言：「千萬不要登記，綁住自己而已，以後要踢走還踢不走」、「妳自己也是爸媽的寶幹嘛這樣委屈求全男人死光了嗎，自己可以養的起孩子，就待著孩子好好過日子以後的路還很長」、「孩子出生以後要有心理準備他消失」、「你離不開他了啦，不然你早就放生他了還來這邊問哦」。

也有人怒罵原PO：「妳在懷孕之前就知道他是什麼樣的人，他不可能是現在才變成這樣，既然妳認為孕育可以改變他的個性，我只能說本性難移，那麼就只能為自己的決定負責」、「自己選的，要討拍」、「自己挑的自己承擔」。