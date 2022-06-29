金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年前4月外幣保單新契約保費2101.34億元、年增3％，但美元保單由首季小增1％轉為衰退2％。金管會分析，主因部分業者改推美元利變型保單、美國聯準會升息2大因素，使投資型美元保單買氣明顯衰退所致，

金管會統計，2022年前4月新契約保費2101.34億元，較去年同期2037.69億元小增3％，成長幅度較首季1％增加。其中，投資型保單761.76億元、年減達22％，但衰退幅度較首季23％微減。傳統型保單1339.58億元、年增達26％，成長幅度較首季25％持續增加。

以幣別觀察，美元保單前4月70.18億美元，較去年同期71.72億元小減2％，較首季小增1％轉為衰退。其中，投資型美元保單24.97億美元、年減達26％，衰退幅度較首季24％持續擴大，傳統型美元保單45.21億元、年增達20％，惟成長幅度較首季25％持續縮減。

前4月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

對於美元保單前4月銷售衰退，保險局副局長林志憲表示，主因為考量平衡整體商品結構，部分保險業者改推美元利變型保單，以及市場對美國聯準會（Fed）升息預期及市場波動加劇，使美元投資型保單年減達26％所致。

澳幣保單前4月新契約保費0.8億澳元，較去年同期0.85億元減少6％，衰退幅度較首季3％增加。其中，投資型澳幣保單0.57億澳元、年增2％，成長幅度較首季10％持續收斂。傳統型澳幣保單0.23億元、年減達21％，但衰退幅度較首季24％持續收斂。

人民幣保單前4月新契約保1.32億人民幣，較去年同期2.35億元人民幣減少達44％，但衰退幅度較首季50％持續收斂。其中，投資型人民幣保單1.25億人民幣、傳統型人民幣保單0.07億人民幣，分別年減達44％、42％，但衰退幅度均較首季50％持續收斂。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、法國巴黎、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、合庫人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。