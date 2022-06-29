金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至6月27日理賠金額已達126.03億元，單周新增14.02億元、較前周新增28.51億元砍半。不過，金管會認為，防疫保單目前尚未脫離理賠高峰期，目前尚有11.37萬件在途防疫保單，有待保險公司進行核保審核。

金管會統計，防疫保單今年截至27日合計承保件數410.58萬件、周增33.75萬件，保費收入38.9億元、周增3.29億元，較前周新增7.79萬件、2.44億元顯著增加。

而防疫保單今年截至27日合計理賠件數35.91萬件、周增4.42萬件，理賠金額126.03億元、周增14.02億元，較前周新增7.7萬件、28.51億元顯著下降。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至27日承保件數208.01萬件、周增15.31萬件，保費收入8.48億元、周增0.73億元，較前周新增8.7萬件、0.47億元增加。

而疫苗保單今年截至27日合計理賠件數4.37萬件、周增1.24萬件，理賠金額18.7億元、周增5.41億元，亦較前周新增1.03萬件、4.54億元顯著增加。

保險局副局長林志憲認為，防疫保單承保件數顯著增加，主因各保險公司積極進行尚待核保的防疫保單審核。不過，對於理賠件數及金額增幅明顯減緩，可能是因為申請時間差而尚未完全反應所致，認為目前理賠尚未脫離高峰期。

而先前12家產險業者已向金管會承諾，將在6月底前完成所有尚待核保的防疫保單審核。林志憲表示，目前已有4家產險業完成核保，尚有11萬3737件在途、尚未完成審核，金管會將持續督促盡快辦理核保作業。