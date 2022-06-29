愛普*(6531)董事會通過總經理任命案，自7月1日起總經理一職將由原任IoT事業部資深副總經理洪志勳升任，董事長陳文良不再兼任，後續新任總經理洪志勳總經理將負責業務拓展及營運管理，而董事長陳文良仍繼續擔任執行長及技術長之職，負責公司策略發展與新產品、新技術之開發，以使分工更趨完善；希望透過專業分工，提升各部門及整體營運綜效。

愛普*現有產品事業可分為IoT及AI事業部。愛普*主導全球IoT RAM市場，年出貨約10億顆，屬產業領導者及規格制定者。IoT是近年來最重要的應用發展之一，根據總部位於德國的研調機構IoT Analytics的研究顯示，全球企業物聯網市場在2021年增長22%，達到1579億美元，預計未來五年仍將持續增長，並預計至2027年市場規模將達5250億美元。AI事業部則正打造全新的市場和生態系，瞄準龐大AI、HPC等高頻寬需求商機，愛普*在設計階段，對客戶進行VHMTM(Vey High-bandwidth Memory)授權。在量產階段，則透過晶圓銷售獲取收益，由於AI事業部均為高毛利率之業務，隨著營收占比持續提升，將有利於產品組合優化。

雖2022年半導體市場回檔調整，烏俄情勢發展緊張、通膨及COVID封城等影響整體終端需求，展望後市，雖然下半年有不確定的因素存在，然IoT應用長期成長趨勢無虞，AI事業部生態鏈逐漸成熟，市場需求漸增，即便步伐略受總體景氣影響，愛普仍堅持致力於客製化高毛利產品解決方案之上。

愛普*表示，強化公司治理、提升營運效能一直是愛普*致力的目標，不僅在今年股東會中選任孫又文博士為獨立董事，加上原有的獨立董事葉瑞斌先生、劉容西先生及王瑄女士，共計四席，已逾董事總席次的半數；而本次董事長與總經理間的權責分工，更進一步確保公司決策過程能有一定的制衡機制。