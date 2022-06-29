過去幾年，為了降低對供應鏈的依賴與自主性，蘋果加強自研5G晶片的力道與強度，不過近日分析師郭明錤卻爆料，蘋果研發iPhone的5G晶片可能已經失敗，接下來仍然需要仰賴IC設計商高通，這也代表高通在2023年下半年仍是蘋果5G數據機晶片的獨家供應商。

郭明錤在個人推特上發文表示，蘋果自研5G晶片可能已經失敗，因此高通仍會是蘋果5G晶片的獨家供應商，由於目前蘋果晶片還無法取代高通，高通在 2023年下半年與2024年上半年的營收及獲利都有機會超過市場預期。

儘管蘋果自研晶片遇到瓶頸，但郭明錤強調，此事並不代表蘋果就會放棄自研5G晶片，但等到蘋果完成自研5G晶片後，高通的其他業務應該已經補上失去蘋果這個大客戶所產生的業務空缺。

此外，今年下半年有望推出iPhone 14系列手機上，市場傳出，蘋果將會採用由三星代工的高通5G晶片與射頻IC，並搭配由台積電代工的A16處理器。不僅如此，先前也有消息指出，蘋果第一代自研5G晶片有望採用台積電5奈米製程，並預計2023年開始量產。