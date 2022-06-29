美國公布消費者信心指數從5月的103.2下滑至98.7，創去年2月以來新低，反映民間普遍預期經濟將陷入衰退，道瓊指數終場下挫491點，拖累今(29)日台股表現，早盤一度跌近200點，最低約來到15243點。

權值股台積電早盤下跌4.5元來到493元，聯電跌幅超過2.5%最低約來到40.7元，長榮今日將進行除息交易，息值17.99元，除息參考價為90.5元，早盤上漲逾3.5%來到94元，陽明、萬海跌幅則超過4%。

法人表示，現階段利空籠罩，資金及籌碼面不利，台股承受極大壓力，持續震盪打底格局，預計第3季下半季可望引動回補買盤，推動反彈行情。

道瓊工業指數早盤一度勁揚446點，之後掉頭向下，終場下挫491.27點，跌幅1.56%，收在30946.99點。標準普爾500指數下跌78.56點，跌幅2.01%，收在3821.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫343.01點，跌幅2.98%，收在11181.54點。費城半導體指數下挫2.63%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅近1.8%。