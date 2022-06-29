1996年王健中與藍信祺等人闖入彭姓屋主家中強盗，隔月又計畫到基隆李姓男子住家犯案，警方盤查爆發槍戰，藍持槍欲行凶之際遭警擊中右小腿制伏，王男乘機逃逸，台北地方法院考量王男從被發布通緝至今已25年，逾舊法追訴權時效，判決免訴。可上訴。

王健中與共犯藍信祺等人，1996年2月22日晚上6點多到彭的住宅，在該住宅附近埋伏約1小時後，藍信祺持手槍、其餘同夥等人則分別持開山刀、電擊棒、手銬、膠帶、FM2鎮定劑等工具，均以頭套蒙面，分戴手套侵入彭宅，並以手銬將彭宅全家人。

彭男及彭妻、大女兒及女婿廖文斌、孫女及傭人都被王健中等人銬起來，期間他們逼問彭男保險箱、珠寶、金錢等財物存放地點，並令對方服下FM2鎮定劑，致彭某等人均無法抗拒，盜取屋內財物計40萬多元、男士勞力士手表1只、首飾1批等。

隔月20日下午7時50分許，王與藍各自持有手槍1把，攜帶做案工具護具機、夜光視目鏡、警用手銬等，擬前往基隆市尋找李姓男子預備強盜，因形跡可疑經警盤查，藍掏出手槍欲行兇之際，經警開槍射擊中右小腿始被制伏，王健中乘機逃逸。

台北地檢署在1996年4月3日依懲治盜匪條例及槍砲彈藥刀械管制條例將王健中起訴，王因遭逃亡中，同年11月21日台北地院對他發布通緝，因舊法加重強盜罪的追訴時效20年，再加上通緝期間5年，去年11月4日滿25年追訴期已完成，北院日前判決免訴。