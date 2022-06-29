味全龍小龍女「Dragon Beauties」啦啦隊隊員「賴可LIKE」，擁有甜美臉蛋與魔鬼般的好身材，IG吸引超過5萬人追蹤，日前在天母主場跳游擊手張政禹的應援曲時，一對傲人北半球跟著節奏上下震動，讓網友眼睛大吃冰淇淋，近日最新的1分54秒應援影片流出，再度讓網友看得血脈賁張。

小龍女「Dragon Beauties」啦啦隊隊員賴可，上個月大跳龍隊當家游擊手張政禹應援曲時，，一對傲人北半球跟著節奏上下震動，驚豔的火辣身材讓所有人一覽無遺，這支1分33秒的影片，如今點閱率飆破28萬，掀起一波討論熱潮，也讓不少人搞笑表示：「從現在開始我要支持張政禹了」。

賴可跳應援時傲人身材讓人看了狂噴鼻血。( 本質球迷 Youtube)

上周日味全龍與富邦悍將在天母開打，小龍女「Dragon Beauties」啦啦隊隊員賴可當天也登場應援，最新的1分54秒應援影片流出，只見她跳著右外野手張祐銘的應援曲，影片中聽到龍迷喊得賣力，賴可也跳的賣力回應球迷，當天她一樣綁著辮子，身穿白色小背心，外面套著全黑的「狂龍球衣」，只見她雙手及身體隨著音樂擺動，豐滿上圍則是落在節拍點上下晃動，還不時跑到龍迷面前近距離互動，讓所有人看了狂噴鼻血。

粉絲看到這支養眼影片後，紛紛留言：「感謝您，張祐銘，我的超人」、「雖然不知道張祐銘是誰~ 但現在你是我大哥了」、「軟Ｑ！晃到頭好暈」、「我平常不看啦啦隊的 ，這次反覆看了好幾遍」、「現在是兩顆好球...沒有壞球」、「看完就可以快樂睡覺啦」。