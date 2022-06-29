上完大號要怎麼擦才算乾淨？外科醫師鍾雲霓表示，排便完建議擦到衛生紙上有淡淡黃色就可以停止，硬要擦到衛生紙上沒有顏色，恐導致肛門破皮。此外，若老是覺得肛門擦不乾淨，除了可能是痔瘡外，也不排除是飲食缺乏纖維質，導致大便很黏、清不乾淨，因此若老是覺得大便沒擦乾淨，可以先改善飲食。

鍾雲霓日前在臉書上發文表示，上完大號感覺肛門擦不乾淨，除了可能是痔瘡之外，也有可能是纖維質攝取不足，導致大便太黏。當大便太黏的時候，就會很難清乾淨，很多人會不斷抽衛生紙來擦屁股，但不停摩擦肛門、將皮膚擦得太乾，最後恐導致破皮，因此感覺肛門擦不乾淨時，不要一昧悶頭狂擦，而是要調整飲食。

鍾雲霓指出，排便以後擦屁股，擦過頭和擦不夠之間很難拿捏，因此一般都是建議擦到有淡淡淺黃的顏色就可以停了。不過，多數人排便後擦屁股，看到淡淡黃色都還會繼續擦，想擦到衛生紙上沒顏色，但這樣很有可能擦破皮，導致肛門刺痛。

鍾雲霓說，如果皮膚含水量足夠、分泌的油脂也很夠，想擦多乾淨都隨便，但一般人到中年以後，皮膚表面變得粗糙、油脂也變少、因此要擦到完全沒顏色，很容易過度清潔。另外天氣也會影響，因為夏天皮膚油脂分泌旺盛，冬天則比較會乾，所以用同樣的方式清潔肛門，有些人會發現，夏天怎麼洗都沒差，但秋冬就會乾癢，所以她建議大家，秋冬清潔肛門，最後用溫涼水沖洗即可，最後也可以擦點凡士林。

另外，有些人總感覺有殘便卡在直腸肛門口，鍾雲霓說，排便沒辦法有效率地一次排空，除了飲食缺乏纖維和水，也可能與腸道排空效率不佳有關。而腸道排空效率不佳多是因為缺乏運動，因此建議大家每周至少運動3次，每次做20至30分鐘的有氧運動，鍛鍊心肺、增加下身循環並幫助腸胃蠕動；同時也可以加上幾項腹部肌肉強度訓練。

鍾雲霓表示，沒時間運動，或沒有辦法跑步的人，快走效果也很好，或者是長距離的散步也都是不錯的選擇。另外，提醒大家，遛狗不全算運動，因為動的大部份是狗；釣魚不算運動，因為動的是魚；站或坐搖搖機、騎馬機不算運動，因為您沒動，動的是機器。如果要運動，一定要自己動的才算數。

鍾雲霓也提到說清潔肛門的原則，通常是水洗>濕擦>乾擦，但也提醒大家，很多人很推的濕式衛生紙，他們也曾在臨床上遇過有病人對其中的成分過敏，而導致慢性接觸性皮膚炎的例子，所以這些備品都能用，但癢痛時，請稍微回想是不是它不適合你。