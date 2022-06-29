大陸流量女神楊冪擁有甜美臉蛋和性感身材，從出道以來話題不斷，帶貨能力超強，是各大品牌和劇組青睞的對象。日前她參加綜藝拍攝，被拍到全身包緊緊的工裝造型，雖然幾乎沒有露，但貼身的衣物讓她的好身材曲線徹底曝光，藏都藏不住，引起不少粉絲的討論。

女星楊冪在圈內以拼命聞名，工作生涯中行程滿檔，很少放假，就連當初懷孕都堅持拍攝，工作態度非常積極。近期沒有拍戲工作的楊冪參加多檔真人秀，28日她被直擊正在錄製綜藝《密室大逃脫》，該期主題是「中式恐怖」，所有嘉賓的服裝都穿著工裝造型，楊冪的造型頗有巧思，拼接款的上衣露出一截胸口肌膚，讓素面的工裝造型瞬間多了性感，楊冪一頭長捲髮，用黑色蝴蝶結做裝飾，整體風格又酷又甜。

有粉絲近距離拍到楊冪，只見她戴著黑色口罩，表情看起來很認真，豐滿上圍將衣服撐起，衣服造型正好在南半球下方綁蝴蝶結，使胸圍更加明顯，而另一張照片視角在楊冪身後拍攝，更加凸顯她前凸後翹的好身材，讓話題「被楊冪身材辣到」迅速衝上微博熱搜，許多粉絲表示「超喜歡這張，背影好美」、「美女貼貼」、「冪姐身材太好了」、「楊冪的身材比例真的絕」

楊冪被粉絲拍攝路透照。（圖／微博）

日前楊冪在機場趕行程，身邊有一大群人圍著拍照，她戴著黑框眼鏡和黑色口罩，模樣看上去像個鄰家女孩，在移動途中楊冪看見周圍有插隊行為，立刻提醒對方「別插隊，朋友」，敢於發聲的態度讓許多粉絲讚賞。