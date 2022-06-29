擁有百萬粉絲的Youtuber理科太太（本名：陳映彤）和理科先生John在2021年12月離婚，5年婚姻正式畫下句點，不過John近日受訪透露兩人離婚內幕，指控理科太太被名氣改變、無法兌現承諾，夫妻溝通不良，甚至離婚前遭冷暴力、發文埋怨John不回台探親等5罪，並透露，希望理科太太能幫忙家務，卻遭回「我很累」，針對前夫指控，理科太太也透過經紀人還原真相回應了。

理科太太與理科先生去年12月正式離婚，但理科先生對前一段婚姻仍有話要說，根據《鏡週刊》報導，理科先生控訴離婚前曾傳訊息給理科太太詢問見面細節，沒想到遭對方冷漠以對，導致他錯過曾美國安排返台的時機，事後理科太太公開埋怨John不願返台探視家人，理科先生則認為並非是他不願來台見家人，而是陰錯陽差間的誤會。

理科先生表示，理科太太當初說服他從美國到台灣發展，告訴他可以發展自己的頻道、也可以在台灣找工作，未料，他來台後卻水土不服，且理科太太並未實現當初的承諾，理科先生透露，家務幾乎都是他在處理，他希望理科太太能幫忙，卻遭回「我很累」，加上兩人的價值觀、道德觀大不同，導致婚姻出現嚴重紛爭和溝通問題，且John在台灣人生地不熟，無法得到情感支援，導致憂鬱症復發，昔日夫妻情分嚴重惡化，理科先生感嘆，理科太太不是他當初結婚的那個人，「我想名氣改變了她」。

針對理科先生指控，理科太太透過經紀人表示，理科太太並非已讀不回理科先生返台訊息，當時是因疫情關係，他才會請John先不要返台，經紀人也指出，不只理科先生遭批評「我們也收到了很多攻擊，但我們體諒他有情緒」。至於兩人婚姻走向終點，雙方都有不同的主張和情緒，理科太太不想反駁對方，「但有些事情跟他講的不一樣。」