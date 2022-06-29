連續四年榮獲世界百大最具影響力酒業人士，擁有27年調酒師資歷，3屆世界調酒比賽冠軍的Aki，正式推出「世界冠軍調酒學」線上課程。結合全台最大線上課程平台PressPlay Academy，耗時105小時拍攝，多機同步作業，超過500分鐘的課程內容，鉅細彌遺呈現調酒的每一個步驟與細節。從器具、基酒種類、技法，到品飲、訓練味覺敏銳度，堪稱是史上最詳細的調酒課程。 「我不想談太高深、夢幻的技術，因為我認為調酒就是生活，我希望讓調酒融入生活，想用最淺顯易懂的方式，手把手帶著喜歡調酒的大家，把生活調進酒裡，讓每個人都能創造出屬於自己的一杯雞尾酒。」在Aki的帶領下，Indulge Bistro餐酒館成為全球唯一同時入選世界、亞洲50大酒吧以及米其林餐盤推薦的餐酒館。Aki以遊歷世界各地的所見所聞累積的經驗，在經典中揉和創意，更融入台灣元素，以24節氣意象推出創意調酒，不僅驚艷全世界的「飲迷」，Indulge Bistro餐酒館更繳出連續五年、總共十次獲得世界、亞洲50大酒吧的亮麗成績單，成為台灣最佳酒吧代言人。「我將26款經典調酒，以及搭配台灣24節氣創作的創意調酒，全部濃縮在這次的課程裡。」在課程中，Aki講述的是融合了他27年調酒師生涯所累積的知識，包括有關基酒的歷史、經典調酒的故事，還有每一款創意調酒的概念、24節氣與風味的連結，全都在這次的課程中，毫不保留完全公開。像是在天青色茶碗中點燃文山包種茶的茶葉，「如同下雨過後的山嵐，帶著山裡茶的風味，伴隨著煙霧，打造出對『雨水』的想像。」24節氣的每一杯調酒，都是Aki走遍世界回到台灣，親身經歷、親眼所見的景象，透過調酒，把風味、溫度、感知，依照四季更迭，讓人回到那個美好的當下。與一般課程不同的地方在於，Aki認為調酒不用追求高深、夢幻的技術，而是對於生活體驗的展現。因次除了基礎的調酒技法，Aki更帶來許多能夠在家裡就能享受調酒樂趣的Tips，用家中隨手可得的廚具，也能夠當作調酒器具來使用。除此之外，也針對調酒的結構、風味的運用做出詳細的分析介紹，甚至在像超商、超市或是傳統市場裡能夠取得的食材，也都能輕易化作調酒的一部份。「把生活做進酒裡，就能創造出一杯專屬於自己的調酒。」Aki認為線上課程的優勢，在於可以永久無限播放，依照每個人的節奏，不限時間、地點，隨時都能夠進行學習，是與過去調酒課程最大的不同點。像是24節氣創意調酒，各自使用不同季節的當令食材，想要製作一杯24節氣調酒的時候，透過線上可以隨時隨地無限次播放的線上課程影片，就能夠隨時進行複習，透過調酒在當下感受屬於當令的風味。本次課程首次使用電影級設備，透過多機同時拍攝，特寫調酒師手部動作，零死角捕捉每一個教學細節。並請來專業場景設計師，從拍攝現場，到成品的場景設置，搭配由知名影業顧問操刀的配樂，打造最高質感的學習環境並完整將課程中每一杯調酒的風味以視覺的方式展現，營造出前所未見的沈浸式教學體驗，拋開過往對酒的一切知識和Google的野史資料，跟著 Aki 從頭開始，重新認識雞尾酒的一切。除了零基礎調酒新手能無痛快速地學習上手，業內人士也能夠透過這套課程更加精進，了解酒不只是酒，更是一門藝術。深入淺出介紹的酒品知識，在每一次品飲的體驗中，能夠精準優雅地喝到適合自己的酒，更透過系統化的教學，引領學員透過各種訓練增強感官味蕾，從經典到創意，做出屬於自己的一杯調酒。此外，報名學員人數每滿1000人，會解鎖額外獎勵課程，達1000名解鎖調酒與著名甜點師傅Lindacoco的餐酒搭配課程，達2000名解鎖Indulge Bistro餐酒館2款招牌調酒，達3000名將解鎖Aki參加世界調酒比賽時的冠軍得獎作品，4000名解鎖加抽1瓶市價35,000元的白州18年威士忌，5000名解鎖加抽市價50,000元的山崎18年威士忌。另外，也將開設課程專屬社團，可以直接與世界冠軍團隊交流提問，並上傳自己的作品照片，由Aki親自指導。為了延續 PPA 的線上課程，Aki 將只送不賣給所有購買課程的學員一枚Meta Bar NFT。Aki 表示， Meta Bar NFT是進入到 WEB 3.0 裡一種嶄新的學習型態，導入這個概念，是要讓學員能延續這次的課程，於日後還能持續地向由 Aki 統籌號召跨領域的各種職人及酒類專家，學習未來第一手最新的資訊，讓飲酒文化更加豐富及細緻，進而開始透過品酒享受生活產生高度興趣以後變成酒類的藏家，期間累積的虛擬酒款、酒譜、酒類器皿及原物料…等等，都會成為日後元宇宙酒吧遊戲的道具。所以持有這個 Meta Bar NFT的人也會成為未來首波開始遊玩封測遊戲的 OG，同時會獲得更多有錢也買不到的特殊元件，來打造經營自己的元宇宙酒吧。創立於2016年的PressPlay Academy，擁有超過80萬名學員、超過1000堂線上課程，APP更突破30萬次下載，集「高瀏覽量」、「高互動率」、及「高價值」於一身，一站式提供多種學習形式，讓知識不被工具侷限。PPA相信每個人都樂於學習，因此PPA的使命便是激起人們對知識的渴望。攜手市場上具知識影響力的多元領域創作者，囊括理財投資、營養健身、甜點烘焙、職場語言、設計等，打造高品質的影音、圖文與說書等?種學習形式的線上內容，使創作者擁有的知識發揮更大的影響力價值。