隸屬全球奢侈品集團LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessey)，位於信義區微風南山48樓、全台最高高空餐酒館「CE LA VI Taipei」，午間與晚間用餐型態全面轉型為餐酒服務，以單點式菜單取代套餐，增加商業午餐與雙人套餐選項，並提供2款餐酒套組(Wine Pairing)，以最划算的方式一次品嚐多杯適合搭配菜色的酒款。每週三、五、六晚上6點至9點更有DJ現場音樂放送，在世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞下，搭配面對台北101且可俯瞰台北市景的至高點優勢，感受獨特48樓高空景致的用餐氛圍。

「CE LA VI Taipei」的單點菜單有：前菜系列、沙拉系列、湯品、麵食、主菜與甜點等不同菜品可以選擇，同時餐廳特別設計3杯與4杯的餐酒套組，毋須在酒單眾多選項中煩惱如何選擇，隨性享用高空美食與美景。

為滿足平日中午用餐需求，午餐時段也提供商業午餐，整套可品嚐「香酥澎湖中卷沙拉」、「干貝南瓜湯」、「每日精選義式燉飯」或「義大利麵」，及飯後「甜點草莓開心果蛋糕」，每套799元+10%，菜色豐富，是信義區上班族中午想要犒賞自己或商務用餐的好選擇。另有雙人套餐，含「烏魚子凱撒沙拉」、「龍蝦海鮮湯」、「頂級牛肉小漢堡」、「台式風味鮮蝦燉飯」、「酥炸海鮮搭墨西哥椒塔塔醬」、「炭烤究好豬戰斧」、「覆盆子柚子卡布奇諾杯」、「花生熔岩巧克力蛋糕」等豐富菜色，多人用餐不怕煩惱如何點餐，每套3980元+10%，建議2至3人享用。

即日起，每週三、五、六晚上6點至9點晚餐時段邀請DJ現場音樂放送，其他時段也有餐廳專屬歌單播放，以CE LA VI Taipei擅長的House曲風，在48樓高空景緻下營造最時尚精彩的用餐氛圍，以獨具臨場感的聽覺與味覺饗宴撼動每位CE LA VI Taipei賓客。