三星繼續攻陷5000元以下的手機市場，再度推出全新Galaxy M系列的新機「Galaxy M13」，集結年青人、小資族最愛的功能，像超大6.6吋FHD+ V極限全螢幕，搭配杜比環繞音效，加上5000萬超清晰畫素3+1鏡頭，包括5000萬主鏡頭、500萬畫素123度超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及自拍必不能少的800萬畫素前置鏡頭，平價新機也能拍出好照片，加上5000mAh大電量及15W閃電快充，機不離身的低頭族更不怕斷電。

即日起至6月30日止於指定線上通路預訂三星Galaxy M13，限量送ITFIT 3.5mm線控耳機；7月1日起至7月30日於三星商城購機即贈7-ELEVEN禮券100元。（三星提供）

三星Galaxy M13共推出蓋世綠、先機藍、藏金橘 3色，定價4990元，預計7月1日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心、蝦皮商城、7-ELEVEN i預購、Friday購物、東森購物等指定線上通路陸續開賣；即日起至6月30日止於指定線上通路預訂，限量送ITFIT 3.5mm線控耳機，7月1日起至7月30日於三星商城購機即贈7-ELEVEN禮券100元。