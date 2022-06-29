馮姓海軍通指部士官長去年與退役劉姓同袍聚餐，劉酒後為省住宿及交通費，央求馮帶他佯裝軍人返回營區休息，翌日劉要離開營區時，擅自拿走他人識別證矇騙衛哨檢查，台北地檢署依違反《陸海空軍刑法》給予2人緩起訴，並依職權送台灣高檢署再議。高檢署審查後駁回再議，馮、劉2人獲緩起訴處分1年，共須支付公庫共8萬元確定。

檢方調查，馮男為海軍通信系統指揮部電子電機士官長，去年4月15日晚間與同袍到北市長安東路熱炒店餐敘，席間有家住桃園的同單位退役劉男參與，劉因有喝酒，為就近找地方休息過夜，減省交通及住宿費用，即與馮商議進入駐地海軍司令部營區睡一晚。

翌日凌晨，馮、劉搭小黃返回海軍司令部大直營區，2人在衛哨檢查時，出示身分證，佯稱忘了帶識別證，矇騙衛兵進入營區後，劉在通指部寢室空鋪睡覺，直至當天上午，劉為了離開營區，拿走別人放在桌上的識別證，假冒他人身分通過衛哨檢查離開營區，劉再將識別證拿給馮歸還。

事後海軍發現，除將馮懲處外，並移由士林憲兵隊將馮、劉2人依《陸海空軍刑法》欺矇衛哨兵通過警戒處所罪送辦。北檢調查時，2人認罪，檢察官考量2人沒有前科，給予緩起訴處分，期間1年，2人各須向公庫支付4萬元。

北檢並依職權向高檢署再議，高檢署審查後認為再議無理由，駁回再議，2人獲緩起訴1年，共須支付公庫8萬元處分金確定。