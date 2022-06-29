比利時與大陸混血網紅錫蘭Ceylan曾拍片，犀利公布上海封城2個月內部民生狀況，因而在一夜之間爆紅，在Youtube上擁有超過70萬粉絲，日前他預告要來台灣45天，登入租屋網站找屋時，忍不住痛批「台北房子品味太差，就算預算拉高到20萬，房子還是一樣醜」，想不到當他真來到台灣後，卻大為改觀。

網紅錫蘭28日更新Youtube頻道內容，透露自英國落地台灣後，在桃園機場觀察到的人事物，「天氣沒有這麼糟糕，有點悶熱，稍微有點濕，但還行，沒有太糟糕，而且人都非常好。」搭乘防疫計程車到新竹隔離，一入門看見飯店工作人員事先擺放好的字卡「教你一秒變身台灣人」，可見到一系列網路流行用語，包含「蝦款、歸剛欸、怕乙球、是在哈囉、降肉」讓他感到非常逗趣。

隨後，錫蘭也透露來台第1天感想，「我感覺這一切就是文化衝擊，我搭計程車時就試圖看台灣的景象，我覺得這實在太漂亮了！」停頓片刻他繼續說「我知道肯定很多住在台灣的人，會覺得我們這裡又破又爛，你喜歡台灣幹什麼？」此外也提及4年前來台8天心得，他表示當時很喜歡台灣，如今再訪依舊還是很喜歡。

另一方面，錫蘭也表示非常感謝台灣人給的協助，不僅人好又親切，讓他抵達台灣就有種非常舒服的感覺，也許是因為中文語言能通，加上他從飯店看向戶外景象，讓他有種「跟我以前上海家外面的景象挺像的」，不僅有股熟悉親切感外，更增添了不少的新鮮感。