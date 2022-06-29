本土疫情趨緩，疫情指揮中心推估7月底單日確診新增數有望降至千例，精神科醫師沈政男表示，目前社區的人流指數已回升到11%左右，確診過的民眾是可以出門拚經濟，但還沒染疫過的人，最好不要跟著大家出來大玩特玩。

沈政男昨（28）日於個人臉書指出，若7月底本土真的降到千例，屆時累計染疫人數約425萬例，染疫比例約18%，與先前他預估7月18日單日新增萬例、累計染疫人數410萬例、染疫比例17%，相差不多。

沈政男表示，死亡最高峰落在6月10日211例，當時死亡人數累計為3155例，如果死亡曲線是左右對稱，那麼緩解以後死亡人數就是6310例，但如果曲線的右半部略大，就會落在7000例上下。

沈政男說，根據最新人流指數顯示，目前已經比5月下旬最低點回升了11%左右，人流指數增加的比例，看起來跟確診比例差不多，也許現在出來玩的人，大多是染疫過的那群，因此疫情曲線才可能快點跌破萬例，若確診過可出來幫忙拚經濟，可不必擔心再感染，但還沒染疫的人，最好不要看到曲線下降就跟著大家出來大玩特玩了，還是要注意防疫比較好。

另外，沈政男認為5歲以下幼兒要不要打疫苗，應看染疫風險，若到學校上課，就是染疫高風險群，原因在於小小孩不可能防疫，被感染的機會很大，此外，若父母屬染疫風險較高，幼兒當然也是高風險族群。