蔡英文總統今天以錄影方式為「第51屆美東臺灣人夏令會」致詞表示，這幾年來，國際對台灣認同與支持越來越多，台美關係也越來越好。最近美國總統也簽署法案，支持台灣爭取WHA觀察員的身分。呼籲海外民眾，繼續給台灣最大的支持、繼續一起打拚，讓台灣走向世界。

蔡英文總統表示，雖然因為疫情關係，全世界的經濟都受到很大的影響，不過台灣的經濟，還是有好成績，不只是去年經濟成長率超過6％，到今年5月，我們的出口也已連續23個月正成長。這也代表，台灣的產品受到國際肯定。

面對後疫情時代，她說，全世界都開始拚經濟，我們也會繼續推動台灣產業進步，讓世界看到台灣。除了提升產業競爭力，跟世界做生意；找到更多理念相同的朋友，給我們支持、相挺，也很重要。所以她要特別感謝海外鄉親，長期在國外奔波，為台灣外交打拚。

她強調，這幾年來，國際對台灣認同與支持越來越多，例如最近美國總統也簽署法案，支持台灣爭取WHA觀察員的身分。現在，台美關係越來越好，非常感謝大家。

今天的活動現場也有許多年輕朋友，蔡英文表示，這讓我們看到新的希望，繼續傳承台美人的認同。希望，大家透過這個活動，交換意見，提出建議，讓台灣越來越進步。她也拜託大家，繼續給台灣最大的支持、繼續一起打拚，讓台灣走向世界。