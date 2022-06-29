美國6月消費信心跌至16個月新低，使市場氣氛備受打擊，並加劇了對經濟衰退和業績表現的擔憂，周二華爾街股市再度遭到拋售，主要指數盤中由升轉跌，終場全面重挫，標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數分別下跌約2%和3%，蘋果、微軟和亞馬遜大跌，給大盤帶來最大的拖累。

此外，台股ADR表現疲弱，台積電ADR跌1.77%，日月光ADR大跌5.2%，聯電ADR跌3.28%。

中國宣布放寬入境檢疫規定，道瓊指數盤初一度勁揚446.83點或1.4%，標普500指數和那斯達克指數曾分別上漲1.2%和1%，惟在意外疲弱的消費者信心報告發布後全面反轉直下。

距離月底和第二季結束只剩下兩個交易日，標普500指數料將創下1970年以來最大的上半年跌幅。三大指數季線料將連續第二個季度收黑，為2015年以來首見。

★主要指數

道瓊指數跌491.27點或1.56%，收30,946.99點。

標普500指數跌78.56點或2.01%，收3,821.55點。

那斯達克指數跌343.01點或2.98%，收11,181.54點。

費城半導體指數跌71.40點或2.63%，收2,642.07點。

★消息

世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國6月消費者信心指數為98.7，較5月的103.2大幅下滑、低於市場預估的 100，並創下16個月新低。通膨居高不下，以及央行大舉升息抑制物價，加劇了消費者對經濟可能在下半年大幅放緩或甚至陷入衰退的擔憂。此外，調查顯示12個月的消費者通膨預期為8%，創下1987年8月來新高。

美國商務部公布，5月商品貿易赤字縮小2.2%，為1043億美元，創今年來新低。

標S&P/Case-Shiller房市調查顯示，全美4月房價年漲20.39%，較3月的年漲20.64%放緩，為今年來首見。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，央行將在7月會議上討論升息50或75個基點，但結果取決於經濟數據，他個人希望央行快速升息，並支持到今年底時基準利率升至介於3%～3.5%。

美國10年期公債殖利率尾盤跌1.1基點，報3.199%，盤中一度上揚4.5基點，報3.255%。

美國各交易所成交量總計為115.4億股，少於過去20日均量129.9億股。

★分析

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，本來今天市場表現不錯，直到消費者信心數據出爐才變盤，消費者信心疲弱，市場立即湧現賣壓。

投資管理公司Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriske表示，到某個時候，這種激烈的拋售就會消散，但現在看起來似乎不會很快發生。

U.S. Bank Wealth Management投資策略師Tom Hainlin表示，因缺乏觸發反彈的催化劑，以及投資人正在為7月4日國慶日的周末長假做準備，今天美股大跌不能完全歸咎於消費者信心報告。很難將市場波動全然歸因於單一個經濟數據，因為與季末重新調整投資組合有關的雜訊如此多。市場沒有很多新訊息，但仍波動劇烈。在開始發布季報之前，市場都不會有太多新消息。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，目前我們正處於經濟的轉折點，實際的支出和經濟活動仍然正面，但消費者信心和金融環境，尤其是利率，顯示未來將放緩。如果我們能避免衰退，那麼現在股市的估值是合理的，但如果我們真的陷入衰退，那麼我們認為今年股市的低點還沒到。