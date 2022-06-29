Strategas技術分析師Chris Verrone表示，這件事比較棘手的一個問題是去評斷熊市反彈和展開更持久的升勢之間的差異。表面上，目前的反彈令人驚豔，在過去4個交易日上漲了8%，就如同這種情況下通常會有的表現，但仍不代表內部或領軍能力有任何明顯改善。

考量聯準會更為強硬的鷹派立場，以及高通膨對估值的影響，花旗將今年的標普500指數預測下修至4200點，並警告明年企業獲利衰退的風險將會成為更大的問題。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場勁揚2.7%，受惠於原油價格上漲。在經濟可能陷入衰退的陰影籠罩下，非必需消費類股大跌4.03%，表現最疲弱；其次為科技類股跌3.01%，通訊服務類股跌2.92%。

★重磅股

重量級科技股全面大跌，微軟跌3.17%，蘋果跌2.98%，亞馬遜跌5.14%，Alphabet跌3.30%，特斯拉跌5.00%，Meta跌5.20%，網飛跌5.04%。

道瓊指數成分股方面，蘋果、英特爾、Nike、微軟和思科成交量排名領先。雪佛龍（Chevron）漲1.61%，漲幅最大；Nike跌近7%，表現最疲弱；其次為Salesforce跌5.43%。

主要晶片股僅高通收高，終場上漲3.48%。超微跌6.24%，跌幅最大。輝達跌5.26%，恩智浦跌2.92%，應材跌2.65%，英特爾跌2.20%，美光跌1.57%，德州儀器跌0.94%。

★焦點股

Nike大跌6.98%，收在102.78美元。該運動用品巨頭上季營收獲利表現優於市場預期，但本季營收展望意外疲弱，因為將提供更多折扣去化庫存，以及考量中國清零防疫政策造成供應中斷的衝擊。上季Nike在大中華地區的營收大減20%，儘管中國幾個主要城市已經解除嚴格的防疫封控措施，但對於Nike今年在中國市場的前景，分析師看法仍是好壞不一，主要因該國消費者開始縮減支出，以及來自李寧和安踏等本土品牌的競爭加劇。

蘋果下跌2.98%，收在137.44美元。高通逆勢勁揚3.48%，收在131.60美元，成為今天盤面上極少數的亮點之一。天風國際分析師郭明錤在推特上發文表示，根據一份調查，蘋果為iPhone手機自行研發的5G通訊晶片可能已經失敗，這表示在2023年下半年，高通仍將是iPhone唯一的5G通訊晶片供應商，供貨占比將達到100%，而非高通先前預估的達20%。

西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）上漲4.81%，收在61.71美元。不到一周時間，巴菲特的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）再度砸4,400萬美元加碼買進該油氣公司股票。

美國消費者信心意外疲弱，零售股首當其衝。Bath & Body Works跌5.8%。Lowe's跌5.2%，家得寶（Home Depot）和梅西百貨（Macy's）均跌逾4%。SPDR標普零售ETF下挫3.7%。

中國放寬入境檢疫規定，將隔離時間縮短一半至7天，為旅遊和賭場股帶來提振。永利度假村和拉斯維加斯金沙分別收漲3.2%和4%。航空股一度走高，但終場隨大盤收黑。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.77%，收84.34美元，換算台股價格為499.97元。

聯電ADR跌3.28%，收7.08美元，換算台股價格為41.97元。

日月光ADR跌5.21%，收6.00美元，換算台股價格為88.92元。

中華電信ADR跌0.05%，收43.18美元，換算台股價格為127.99元。