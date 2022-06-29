日本28歲超人氣AV女優三上悠亞，憑著甜美臉蛋與F級傲人身材，由女團轉戰成人界後人氣就一直居高不下，還因此被封為「國民AV女優」、「AV女帝」，粉絲遍及全亞洲。而不久前才宣布自立門戶的她，近日再度更新近況，透露自己「不再拍激烈啪啪片」並公開未來動向，一番言論又掀起熱議。

三上悠亞6月份曾在自己所經營的YouTube頻道中，透露自己今年8月將滿29歲，為了挑戰多方面的工作決定離開舊東家，並獨自開設公司「Miss株式會社」，為自己規劃未來的事業「做自己想做的事」，讓外界不停揣測她是否即將引退，但三上悠亞也特別強調「我會繼續拍AV，請大家放心」，有關AV拍攝仍隸屬於One's double公司。但即使如此，不少粉絲依然相當關注三上悠亞的未來發展。

三上悠亞近日接受媒體採訪時坦言，其實她一直都知道AV女優的工作年限有限，因此早在23歲時就在內心密謀打算在30歲引退，然而今年即將滿29歲的她卻沒把話說死，甚至強調「我還沒有宣布要引退」，不過她也透露自己現階段雖每個月還會拍新作品，但不打算再接拍「激烈AV」，令粉絲們相當驚訝，也在網路上掀起話題。而接下來，三上悠亞將在8月份登上大阪巨蛋的「關西Collection」時裝秀伸展台上擔任模特兒走秀，準備朝向時裝界發展。