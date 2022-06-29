台灣石斑魚因被大陸驗出含有禁藥而遭禁止輸入，各縣市政府積極拓點，屏東縣首批銷日石斑本要在今（29）日封櫃，但卻在前一天臨時喊卡，據悉原因與價格有關，引起網友討論，質疑「價錢沒談攏會準備封櫃？」

屏東縣府本預計在今日將首批銷日的石斑魚封櫃，縣府還提前發出採訪通知，不料卻在昨日突然喊卡。屏東縣長潘孟安表示，外銷過程有些紛擾，但強調檢疫、報關及艙位等都已備妥，「只要雙方就價格與數量達成共識」，馬上就可以出貨。

漁業署副署長林國平則指出，經了解後，確認是因價錢問題而暫停；據《中央社》報導，屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭透露，日前已與日方一同至產地查看，不過日方仍在針對價格進行分析，待評估完成後就可啟動。

不過相關消息曝光後，網友紛紛至《中時新聞網》、PTT等平台討論，質疑「不覺得很扯嗎？價錢沒談攏會準備封櫃」、「正常程序是價錢先談好，沒有問題在封櫃都不遲」、「不是哥倆好嗎？怎麼會有價錢談不攏？」「日本不愛民主石斑魚」、「只有『一一』接受核食」。