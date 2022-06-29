Graphic warning: Witness video shows officers exchanging gunfire with armed suspects in Saanich. Latest here: https://t.co/EZgIeLIcc1 pic.twitter.com/8rDprajgG1 — CHEK News (@CHEK_News) June 28, 2022

加拿大西岸卑詩省（British Columbia）28日發生銀行搶案，警方到場後與2名武裝嫌犯駁火，現場槍聲大作，最終警方擊斃2嫌，不過6名員警也受傷，當中3人重傷，警方也發現疑似炸彈裝置，緊急疏散附近居民。

綜合路透社、加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大薩尼奇（Saanich）半島的一間蒙特婁銀行（Bank of Montreal）周二上午發生搶案，2名武裝男子約在上午11時進入銀行，不久後警方到場並與搶匪交火，最終警方擊斃2嫌，不過其中6名員警也在駁火中受傷，當中3人傷勢嚴重，仍在進行手術。

據信這起搶案並未造成銀行人員、顧客或平民受傷。

不過警方表示，疑似有第3名嫌犯，目前仍在追緝當中，並且下令當地民眾待在室內。警方也表示，在與嫌犯有關的座車內發現疑似炸彈裝置，已緊急疏散附近居民與商家。

剛好到附近辦事的民眾蓋格娜（Cleo Gagner）表示，事發當時她剛好要進入車內，她描述聽到多達50發槍聲，「太可怕了，我以前聽過1至2發槍響，從沒聽過這麼多。」

附近居民福特（Christopher Lee Ford）也描述聽到數十發槍響。住在對街的芙珞德（Joan Flood）回憶，聽到第1聲槍響後就往窗戶外看，看到警察拔槍衝到銀行前，「那時槍聲大作，很多、很多。」

根據加拿大媒體公布的目擊者側拍畫面，加拿大警方邊移動邊朝銀行內連續開槍，槍響多達數十聲。