國旅補助即將開跑，台北晶華酒店開出暖身第一槍，宣布率先釋出優惠、先行補助房客的荷包，即日起至7月16日推出「晶華超前補住」住房優惠專案，兩人成行、4999元起即可入住12坪大的精緻客房，並可任選「免費入住第二晚」或是「免費享用柏麗廳雙人自助晚餐加早餐」兩大利多，晶華要以史上最有誠意的精省專案和政府一起拚觀光。官網訂房加購高鐵車票，再享7折起，優惠數量有限、先搶先贏。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「晶華超前補住」住房優惠專案，是針對想要使用國旅補助方案、又不想等到7月中旬才出遊的客人而特別規劃的，以「買一晚送一晚」或是「買一晚送兩餐」兩項超值優惠來補足無法即早使用國旅補助者的荷包。

除了免費入住第二晚、或是享受價值5412元的自助餐外，吳偉正表示，房客更能恣意使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，還能趁著微風清凉的夏夜至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影。

吳偉正表示，台北晶華酒店了解政府拚觀光的用心，希望在政府補助起跑之前，就透過提前加碼優惠讓消費者超前部「暑」，享受到飯店自行提供的優惠。

為振興國內旅遊、提振觀光產業，觀光局規劃推出「國旅振興計畫」，提供本國國民「自由行旅客」自7月15日起至12月15日期間之週日至週四住宿合法旅宿，每房每晚可獲得800元補助；如入住星級旅館、相關旅宿或旅客本人完整接種3劑疫苗者，加碼再折抵500元，也就是每房每晚最高可折抵1300元，第一個適用日期目前訂在7月17日，補助是採先入住者先獲得，經費申請完畢就結束。