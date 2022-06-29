美國拜登政府在當地時間28日將5家大陸企業列入貿易黑名單，理由是這些陸企「涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業」。中國駐美大使館對此表示，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助，並稱將採取「必要措施」來保護大陸企業的權益。

據路透社引述美國商務部表示，上述公司在2月24日之前就已向俄方相關實體供應專案，並在俄烏衝突爆發之後「繼續履行與俄受制裁實體的供給合約」。而美商務部還將來自俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克斯坦和越南等國的另外31個實體添加到黑名單當中，指出這36家公司中有25家在大陸展開業務。

負責工業和安全的美商務部副部長艾倫‧埃斯特維茲在一份聲明中宣稱，「今天的行動向全球實體和個人發出了一個強有力的資訊，即如果他們尋求支持俄羅斯，美國也將與他們斷絕關係。」

對此，中國駐美國大使館表示，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助，相關制裁違反國際法，並稱將採取「必要措施」來保護大陸企業的權利