住在台中市豐原、年僅7歲的黃姓男童，因上柔道課程，去年4月間遭69歲何姓教練及其他學長多次重摔，前後達27次，導致黃童重傷，搶救70幾日後，於去年6月29日宣告不治，何姓教練則遭檢方起訴，黃童逝世滿一周年，台中地院今日上午審結宣判，依傷害致死罪判何男9年徒刑。可上訴。

起訴指出，何男雖無柔道教練證，但從2015年開始，持續在豐原區的柔道館授課，去年4月21日，他明知黃姓男童只是7歲的小孩，都還沒有學好柔道基本動作、護身倒法，卻指使其他學員與黃童對練。

台中7歲的黃姓男童去年間因練柔道被施予過重訓練，搶救70多日仍宣告不治，其柔道教練今遭判刑9年。（中時資料照）

而因為黃姓男童不願意繼續練習，出口罵「教練是大笨蛋」，引發何男不滿，他竟又站出來以練習之名，逕行對黃童做過肩摔、丟體、拋摔等柔道動作，即便黃童已經開口表示很痛，何男仍不顧孩童哀求、繼續對他重摔10多次。

直到黃童因身體真的不適、出現嘔吐情況，何男雖暫停對黃童的重摔施虐行為，但僅止於清理現場，待現場清理完後，何男又繼續對黃童做過肩摔等柔道招式，導致黃童頭部多次撞擊地板，最後癱躺在地上，送醫診斷為顱內出血、中樞衰竭，昏迷指數3，苦撐70多日，於同年6月29日宣告不治。何男在檢方偵訊時否認犯行，台中地院今審結，依傷害致死罪判何男9年徒刑。可上訴。