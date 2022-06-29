韓國央行29日表示，由於進口能源以及大宗物資成本大增，經調查後發現，當地民眾擔憂物價會愈來愈高，普遍認為未來韓國CPI(消費者物價指數)平均預估，有機會再創10年來新高。

韓國央行指出，目前普羅大眾預估CPI在未來12個月內，可能會在3.9%左右游走，增幅是2012年4月以來最大。同時，在韓國通膨預估值方面，6月這次最新做的，也高出5月的3.3%。

若韓國通膨一直降不下來，當地受薪階級恐怕會要求加薪。此外，消費力道也會漸漸變弱，或許可讓通膨不再大漲。但是，經濟成長或將受到威脅。因此，韓國政府絞盡腦汁要壓制當地通膨再漲。

韓國5月CPI年增5.4%，漲幅創近14年最大，比4月的4.8%還要高。韓國通膨從3月登上4%，沒想到兩個月之後就升破5%。韓國財政部預測，當地從6月到8月期間，CPI有機會上看6%。

為抑制大漲的通膨，韓國央行從2021年8月迄今已5次升息。市場判斷，韓國每次若要調高利率，幾乎都只升1碼，但7月中舉行會議時，有可能會1次就大升兩碼。

東西貴參參，生活大不易，韓國6月消費者信心，1年多以來首次從樂觀逆轉為悲觀。該統計指數從5月102.6降到6月96.4，是2021年元月以來最低點。同時，也創2021年7月以來最大單月跌點。

消費者信心指數，100是分水嶺，大於100是樂觀，反之亦然。2021年2月時，韓國民眾也曾出現過小於100的悲觀氣氛。之後，此指數就一直爬升，2021年6月來到近期最高的110.3點。