IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)股東常會通過配息10元，今（29）日以279.5元參考價除息交易，早盤開低1.43％下探13月低點後翻紅，上漲2.68％至287元、填息率達75％，隨後呈現於平盤上下震盪走勢，力拚站穩填息路。

南電受市場需求雜音四起干擾，股價4月以來一路拉回，迄今跌幅已達49.36％，若以年初高點計算已腰斬挫跌達53.85％。三大法人上周合計買超達4455張，但昨（28）日調節賣超達1064張，本周迄今合計轉為賣超843張。

南電2022年首季稅後淨利38.83億元，季增9.27％、年增達1.45倍，連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）6.01元。5月自結合併營收52.29億元，月增17.92％、年增達27.56％，改寫歷史次高。

累計前5月合併營收242.25億元，年增達26.87％，續創同期新高。

南電因中國大陸封控干擾物流運輸，昆山廠因供應鏈長短料問題影響生產，對4月合併營收影響約15％。不過，隨著昆山廠完全恢復正常生產，5月營收已顯著回升、改寫次高，6月表現持續看升，在產品組合可望優化下，公司致力達成連9季「四率四升」目標。

南電發言人呂連瑞指出，ABF載板目前仍供不應求，交期亦與先前相同，尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10％，全年ABF載板產能估增20％、明年達30％，加計昆山廠今年開出BT載板新產能20％，使集團整體產能估增15～18％。

不過，外資近期對ABF載板後市陷入多空論戰。美系外資認為，由於PC及伺服器需求降溫，使ABF載板供給缺口降至低於10％，雖然目前未見砍單，但恐使未來幾季ABF載板漲勢暫緩，鑒於產業前景趨守，將評等自「加碼」降至「中立」、目標價自670元降至420元。

另一家亞系外資同步看空後市，認為ABF載板供給吃緊紓緩速度可能比預期更快，不利於產品組合、售價及毛利率後市，並認為南電將受最大負面影響，平均售價（ASP）可能年減10～20％，使明年獲利可能較市場共識低25％～40％，給予「減碼」評等、目標價280元。

不過，另一家美系外資則指出，調查顯示客戶今明2年對伺服器ABF載板需求仍然強勁，認為PC需求的疲軟可輕易被伺服器需求填補，今明2年整體ABF載板需求仍遠超出供給，看好整體產業6月營收成長，維持南電「買進」評等，目標價775元。