NBA各隊夏季操作引起外界關注，如今不少大咖球員都大致確定去向，而過去兩季幫助公鹿、熱火打出佳績的防守悍將塔克(P.J. Tucker)日前也傳出將離隊，據76人隨隊記者基斯(Keith Pompey)透露，塔克有可能會和費城簽下3年3000萬美元合約，與火箭時期的隊友哈登(James Harden)重逢。

P.J. Tucker is expected to join the #Sixers. Here’s how they can absorb his salary https://t.co/u25BG0GmBh via @phillyinquirer — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) June 28, 2022

塔克近期選擇跳出合約成為自由球員，不執行他740萬美元的球員選項，除了費城記者基斯透露他將前往76人，知名記者史坦(Marc Stein)也表示這一切非常可能成真，而若照這預期走，塔克將會和火箭老隊友哈登以及前總管莫瑞(Daryl Morey)再續前緣，塔克在2017到2021年賽季時效力於火箭。

塔克離開火箭後加入公鹿，與球隊奪得總冠軍，當年他在季後賽陸續擊退火箭前隊友，其中有阿里查(Trevor Ariza)、哈登、坎培拉(Clint Capela)與保羅(Chris Paul)，上場29分鐘拿下4.4分5.2籃板1.1助攻。但之後就離開前往熱火，為邁阿密出戰71場例行賽，能貢獻7.6分5.5籃板2.1助攻，投籃命中率48.4%、外線41.4%。