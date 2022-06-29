7月起電價大漲，不少人擔憂物價恐會跟著漲。一名51歲的女網友感嘆地說，最近去吃碗普通的麵，竟然要價110元，讓她覺得年輕人真的很辛苦，也讓她不敢催促兒子趕快結婚。貼文引起網友討論，不少人爆共鳴說，在高房價與物價的壓制下，年輕人想成家立業很難。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，她是民國59年出生的，過去與現在對比，她真的覺得現在的年輕人很辛苦。舉例來說，她剛剛去外面吃飯，一碗很普通的海鮮麵疙瘩竟然就要110元，東西貴到她很有感。

女網友感嘆地說，吃飯貴、買東西也貴、房租也貴，然後又碰到疫情，導致整個生活苦不堪言，這樣到底要怎麼成家立業？她現在根本不敢叫兒子趕快結婚。不少人大讚原PO是個明事理的家長，沒有一昧的催婚和催生小孩，反而是可以看到年輕人的難處，而不過度施加壓力到孩子的身上。

許多網友看完直呼，物價貴、房價貴，成家立業對年輕人來說真的不容易。「一間房要一輩子的薪水，養個小孩要半輩子的薪水，怎成家立業？」、「八九年級生的命運在20至30年前就已經注定了，現在生小孩都只是複製階級，沒錢就不要生」、「月薪破4萬，我從來沒把結婚生小孩納入人生排程，現在還在看30年以上的老房」、「這世道，不結婚純粹談戀愛好像比較愜意」。