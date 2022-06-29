台積電2奈米晶片預計2025年開始量產，蘋果與英特爾有望成為其首批客戶，台積電也鎖定新竹寶山做為2奈米廠的主要基地，並積極整併該區域大量土地，其中包含擁有近200年歷史的鄭家墓園，沒想到卻傳出雙方因整併問題鬧得不愉快，後代家屬甚至因為台積電一個破壞風水的舉動徹底炸鍋。

鏡周刊報導，竹科管理局選中新竹縣寶山鄉27萬坪土地，鄭家墓園占地4千坪，鄭家後代願意把墓園範圍縮減至3百多坪，並希望保留原貌，不過竹科管理局卻認為，鄭家墓園位在預定廠區的正中間位置，必須全數遷離，鄭家後代則批評竹科是先射箭再畫靶。

沒想到，雙方衝突還因為台積電的一個舉動越演越烈，今年4、5月間台積電派員赴墓園探勘地下水，並在至少3處地點釘鐵條、做記號，家族成員認為此舉已經破壞墓園風水，相當不滿。

對此，台積電說明，委託的鑽探公司是在竹科管理局的土地上進行相關作業，位置也在墓園的龍柏區之外，事前有取得鄭家的同意，但後來收到通知，有家族成員不同意就已經暫停施工，且竹科隨後與鄭家人溝通，對方再度同意龍柏區外可以鑽探，但是後續未再施作。

事實上，早在4月初，台積電竹科寶山二期的2奈米晶圓廠Fab 20建廠計畫就已正式啟動，竹科管理局局長王永壯也表示，已將部分用地租予台積電，台積電將可展開整地作業，估計最晚將於6月取得所有用地。

寶山也是未來台積電發展2奈米的重鎮，先前傳出將興建4座晶圓廠，預計2024年下半年進入風險性試產，2025年進入量產，不僅如此，2奈米也是台積電未來發展的重要一步，將從Finfet架構轉進GAA架構，先前台積電強調技術開發進度符合預期。