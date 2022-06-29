八德區長遺缺養工處總工程司黃全成接任。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦29日在市政會議發布新的人事命令，八德區長邱瑞朝奉中選會核定，轉任桃園市選舉委員會副總幹事，遺缺由養護工程處總工程司黃全成接任，職務將在6月30日生效，期許2人很快上手，讓選務工作和八德建設都能做到盡善盡美。

鄭文燦說，八德區長邱瑞朝奉中選會核定，轉任桃園市選舉委員會副總幹事，職務會在6月30日生效，他說邱是文化大學法學博士，過去曾在都發局，也當過蘆竹區及八德區區長，細緻溝通能力深受地方信賴，感謝他2任區長任內對地方市政付出的努力。

鄭文燦說，邱瑞朝要負責地方選舉選務工作，要及早就定位，他也期許各局處和公所將來在11月26日市長、議員、里長三合一選舉，都能跟選委會互相搭配，把選務工作做到盡善盡美，落實地方自治與民主政治。

鄭文燦也同步宣布，八德區長一職由養護工程處總工程司黃全成接任。黃全成是中央大學土木工程系碩士，歷任工務局科長、航空城工程處主任秘書等職務，學經歷背景豐富，也曾獲得2018年度公共工程金質獎個人貢獻獎、2019年度國家永續發展獎團體獎、2020年度公務人員傑出貢獻獎團體獎及2021年模範公務人員獎等殊榮。

鄭文燦說，黃全成任職工務局期間，致力公私部門跨域協調，推動公共工程品質向上循環制度、工程職安制度及道路品質管理機制，對改善城鄉風貌非常有經驗，期許他在八德區公所能跟市府團隊一起推動各項公共建設，讓第一線的區公所做得更好，他也透露黃全成住八德、過去也曾在八德公所任職，相信很快能上手接棒。