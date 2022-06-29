歐洲股市周二收漲。中國放寬了防疫隔離規定，改善了市場風險偏好；另一方面，油價的升高也提振了能源股表現。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲1.10點或0.27%，為416.19點，並為連續第三個交易日上漲。然而美國6月消費者信心的下滑，抑制了股市漲幅。

大宗商品持續發威，油氣股升2%；跡象顯示，主要產油國沙烏地阿拉伯和阿聯酋(UAE)似乎不太可能顯著的增產。

擁有多家重量級石油公司的倫敦富時指數上漲0.9%，漲幅為歐洲夥伴股市之間表現最好者。

中國衛生單位表示，外國訪客將減半隔離天數為7天，然後再居家隔離3天。此為中國新的一系列放寬防疫措施，並提升了外界對中國需求復甦的希望。中國為全球的二大經濟體和第一大金屬消費國。

隨著鐵礦石和基本金屬價格上揚，基本原料股上漲1.2%。

與亞洲關係密切的銀行股上漲，例如匯豐升1.34%、渣打升2.44%。營收依賴中國較多的奢侈品股，例如LVMH集團升0.8%，歷峰集團(Richemont)升1.5%。

北歐資產管理資深策略師Sebastien Galy說，中國的衝擊基本上已經開始改善了，但是我們可能還需要4到6個月才能弄明白，美國、歐洲、中國等經濟體是否正要步入衰退。

今年由於通膨和加息因素，投資人紛紛調整對成長和企業獲利的預期，股市也明顯下跌。

匯豐預估，歐洲股票今年的每股獲利將下跌約6.4%至8.5%之間。

歐洲央行(ECB)除了已預定在七月啟動逾10年來首次的升息，行長拉加德(Christine Lagarde)周二表示，ECB將會逐步地採取行動，但如果通膨在中期出現惡化，ECB不排除有更果斷的行動。

法國的Valeo大漲4.0%，報20.08歐元；該汽車零件商宣布贏得BMW大單，將供應BMW電動車的先進輔助駕駛系統(ADAS)。