IET-KY(英特磊)(4971)股東會通過每股配息1.5元。
IET-KY(英特磊)今於股東會上說明，儘管2021年美國德州於2月下旬遭逢冰災，導致電力供應中斷超過一周，公司被迫停產衝擊第1季營收，半導體客戶需求遞延在2021年開始顯現，物聯網產業對通訊及高速資料傳輸晶片需求依然暢旺，磷化銦磊晶片：PIN、HBT及APD等產品大幅成長，IET-KY 2021年合併營收為7.54億元，年增13%，營業毛利為2.64億元，年增28.34%，合併毛利率為35.04%，年增4.19個百分點，稅後盈餘為8762萬元，年增33.02%，淨利率為11.62%，每股盈餘為2.45元，股東會決議每股擬配發現金股息1.5元。
IET-KY第1季稅後盈餘為4208萬元，年增21倍，每股盈餘為1.16元；累計前5月合併營收為3.87億元，年增42.1%；IET-KY表示，2021年第4季起部份客戶開始追單，高端pHEMT、5G相關磷化銦磊晶片量產訂單均已到位，公司2022年合併營收成長可期。
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