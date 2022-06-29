裕隆集團旗下嘉裕今日舉行股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，去年因為疫情衝擊，台灣流行服飾的整體零售金額幅度達2位數，不過嘉裕會從延續強化通路、品牌轉型與數位優化等三大營運方針迎戰，過去一年除了不斷精進服務品質，也利用線上新的消費者資源協助實體門市運作，盼能持續創造效益。

新營收來源方面，嘉裕去年著重海、空二軍服裝供售站之營運模式，透過取得中華民國海軍與空軍服裝供售站標案為耕耘國內供應鏈的起跑點，希望建立優良的供應鏈管理與平台數據分析為首要目標，為國家創新布局貢獻心力。

嚴陳莉蓮表示，這兩年服裝、零售與服務業受到新冠疫情嚴重衝擊，消費者外出需求減少，去年台灣流行服飾的整體零售金額下滑14％。不過嘉裕經營團隊表現亮眼，營運體質明顯改善，在去年終結了連續8年的營業虧損，創下10年來的最佳成績。

嚴陳莉蓮強調，強化通路、品牌轉型與數位優化仍然是主要的營運方針，過去一年除了不斷精進服務品質，也利用線上新的消費者資源協助實體門市運作，而生產工廠也順利跨入倉儲型物流服務，活化資源、創造效益。

嘉裕指出，將持續觀察市場及商圈變化發展態勢，在正常存貨水準下優化產品與通路結構，並朝著供應鏈管理見長的整合式品牌家族(HOUSE OF BRANDS)商業模式前進，著手拓展數位優化，從組織內部改善營運績效。