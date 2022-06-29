聯發科今天宣布，與美國普渡大學合作，在印第安納州西拉法葉成立半導體晶片設計中心，初步計劃朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開研究合作。

聯發科資深副總經理陸國宏表示，聯發科致力創新發展，長期與全球頂尖大學、研究機構及一流學者人才交流合作。藉由這次與普渡大學（Purdue University）合作，將可接觸到頂尖的工程研究人才，培植未來半導體設計領域的新血，強化聯發科在尖端科技產業的技術能量。

陸國宏說，半導體產業正經歷巨大的成長，聯發科需要最優秀的人才持續創新突破，這次合作是聯發科擴展在美國營運發展的關鍵策略之一。

這次與普渡大學合作，聯發科表示，是Select USA投資高峰會期間所達成的協議。由普渡大學工程學院與印第安納州經濟發展廳促成在校地上設置聯發科設計中心的合作創舉。

聯發科指出，普渡大學以工程教育聞名，校內擁有最先進的半導體晶片設施，以大學部來說，普渡大學工程學院是全美前十大工程學院之一，且在2022年成功蟬聯全美工程學院前四強。

聯發科表示，這項合作將可運用印第安納州經濟發展廳提供的優惠以招募當地專業科技人才、建立普渡團隊，而普渡研究基金會也提供獎勵措施支持此案。（編輯：楊蘭軒）1110629