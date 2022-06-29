嘻哈才子YELLOW黃宣最近聲量不小，繼宣布個人首場演唱會《DEAD OR ALIVE》即將在10月登場，專輯主打歌《Beanstalk》MV也於近日上線，從造型到MV幕後花絮，無不引起關注與話題。在挑戰金曲歌王前夕，黃宣受邀進棚拍攝adidas x Gucci雙聯名男裝專題，在鏡頭前隨著音樂盡情搖擺，展現嘻哈時尚的前衛魅力。

YELLOW歌手黃宣接受本報邀請進棚拍攝adidas x Gucci雙聯名男裝專題，展現嘻哈時尚的前衛魅力，LOGO短袖外套11萬1000元，運動長褲4萬2000元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

黃宣很早就在音樂上展露過人的天賦，是入圍金曲獎的常客，2019年更以EP《都市病》拿下最佳單曲製作人獎。近兩年他從幕後音樂製作走向音樂舞台，舞台上的他渲染力十足，渾身散發嘻哈的狂傲不羈，去年以新專輯《浮世擊》入圍金曲獎最佳新人獎和最佳MV獎，今年更以專輯《Beanstalk》入圍金曲歌王、最佳演唱錄音專輯和最佳編曲三項大獎，是極具潛力的新銳歌手。

嘻哈才子YELLOW黃宣最近聲量不小，個人首場演唱會《DEAD OR ALIVE》將在10月登場，專輯主打歌《Beanstalk》MV也於近日上線，從造型到MV幕後花絮，無不引起關注，adidas x Gucci雙聯名LOGO襯衫4萬500元，LOGO短褲3萬6000元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

「我不是個很正常的人！」黃宣笑說，原本他擔心自己的音樂風格和時尚造型會太異類，幸好台灣歌壇風格多元，以開放的態度接納不同的曲風與歌手，讓他可以勇於表達當下最真實的自我，「時尚品味沒有對或錯，音樂創作也是一樣！」

黃宣雖被定位為我行我素的個性歌手，坦言「完全不在意別人如何評價」，但其實他在音樂圈內人緣頗佳，這幾年在幕後參與蘇慧倫、彭佳慧、家家等歌手的音樂製作，為他累積不少人脈，黃宣歸功自己的光頭造型，讓人一眼留下深刻印象，想忘都忘不了，其次就是話很多，和任何人都可以聊得來。

YELLOW歌手黃宣接受本報邀請進棚拍攝adidas x Gucci雙聯名男裝專題，展現嘻哈時尚的前衛魅力，LOGO短袖外套11萬1000元，運動長褲4萬2000元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

也許媽媽是英文老師的緣故，黃宣從小就有點語言天分，除了英語、日語，他還喜歡上網學習模仿各國語言，從西班牙語、葡萄牙語，到冷僻的俄語、阿拉伯語、蒙古語，什麼語言都感與趣，也因此結交不少外國友人。

嘻哈才子YELLOW黃宣最近聲量不小，個人首場演唱會《DEAD OR ALIVE》將在10月登場，專輯主打歌《Beanstalk》MV也於近日上線，從造型到MV幕後花絮，無不引起關注，adidas x Gucci雙聯名LOGO襯衫4萬500元，LOGO短褲3萬6000元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

黃宣拍攝adidas x Gucci雙品牌聯名時尚專題，身穿該系列GG LOGO束腰短袖外套和adidas經典三線褲，黃與褐的撞色充滿80年代復古前衛氛圍，另一組Pajamas風格的雙品牌聯名LOGO紅紫色寬版絲質襯衫搭寬短褲，則又是全然不同的奢華休閒風。

GUCCI GG LOGO BLUE午夜藍OPHIDIA肩背包，3萬2400元。（GUCCI提供）

GUCCI GG LOGO BLUE午夜藍肩背托特包，6萬1200元。（GUCCI提供）

GUCCI GG LOGO BLUE午夜藍 RHYTON球鞋，3萬1400元。（GUCCI提供）