亞泥今（29日）召開111年度股東常會，董事長徐旭東表示，亞泥注重環保節能，全力推動ESG，大幅減少碳排放，並持續增加天然氣與風電等能源產業投資，將傳統的水泥業，轉型成綠能產業。亞泥連續4年獲利突破百億元，今年每股可分配現金股利3.4元，現金殖利率達7％，遠高於台股平均水準，深具投資價值

亞泥同時宣布，將推動高減碳水泥產品「水硬性混合水泥」，最高可減碳50％，未來將結合現有銷售的墁砌水泥與石灰石水泥，成為減碳時代的三大主力產品；而亞泥旗下的亞東預拌，則獲得綠混凝土建材碳足跡認證，逐步邁向淨零排放。

此外，亞泥轉投資的嘉惠電力公司二期工程自去年商轉以來，總發電規模每年可達48億度，可供應100萬家戶用電，已是台灣最大民營天然氣發電廠。未來除了計畫持續投資乾淨能源，擴大發電規模外；亞泥也加速發展綠電，包括持續推動與德商RWE合作的竹風風力發電計畫，同時也積極推動相關的太陽能發電計畫。

亞泥110年度合併營業收入為896.55億元，合併營業利益176.86億元。另按權益法認列的轉投資事業，遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司營運表現亮麗，投資利益為63.18億元，合併稅後純益175.27億元，歸屬公司業主150.68億元；而每股現金股利3.4元的盈餘分派案也獲股東會通過。

亞泥（中國）於110年也有所成長，生產熟料2448萬公噸，合計銷售水泥、熟料及礦渣粉2983萬公噸，較前一年成長2.22％，歸屬母公司稅後淨利為76.71億元，該公司及子公司合計認列55.23億元的投資利益。

展望兩岸水泥市場，徐旭東表示，國內雖然營建持續缺工，加上疫情增溫、通膨升息、政府調控房市等大環境影響，造成新建住宅的水泥需求減弱；但另外一方面卻有加強公共工程執行力度的支撐，輔以台商回流及科技產業的擴大投資，廠辦拉動周邊建設需求大幅提升，因此全年水泥需求總量應仍會較去年成長。

而中國大陸隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，加上當地政府考量經濟成長，開始營造金融寬鬆並鬆綁房地產限制，下半年有機會因遞延需求出現帶動水泥量價齊漲，營運可望逐季墊高成長。

針對國內電價一口氣調漲15％，徐旭東表示，很多事情可能溫柔一點會比較好一點嘛，一下子調整15％，可能要學會如何調整。他說，目前（台灣能源結構）還是在轉型當中，煤是用得比較多，要取代煤，大家也是在努力，儘量向綠色的電在努力當中，政府也很用心地在找，可是有些事情不那麼容易趕上，以這個角度講，我們要加強努力。