外界盛傳疫情指揮官陳時中7月將投入北市長選舉，更傳出競選總部已在籌備中，指揮中心27日突宣布陳時中不再天天主持記者會，每周無固定天數出席，僅宣布重大政策才會現身；但指揮中心今日上午表示，陳時中下午將親自主持記者會。

陳時中6月12日確診新冠肺炎，長達近2周時間未現身，上周五（24日）解隔後首度主持記者會，沒想到隔一個六日後，指揮中心周一（27日）突宣布除重大政策外，陳時中不再天天主持記者會，每周也沒有固定哪一天會出席，改由發言人莊人祥及醫療應變組羅一鈞說明疫情，引發外界猜測為了備戰年底北市長選舉而淡出記者會，更傳出陳時中競選總部已在籌備中，地點位於北巿長安東路，和小英教育基金會同棟大樓。

不過莊人祥昨（28）日表示，首批50萬劑Novavax疫苗6月底會到貨，封緘檢驗需2周的時間，最快7月14日後能開放民眾施打，Novavax是否於今日抵台，下午由陳時中親自說明。